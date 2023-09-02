Бабкин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.41
Дата смертиДо 1892 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.41
Отец: Бабкин Василий Сергеевич
Мать: Бабкина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Мать ребёнка: Бабкина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
14.04.1875 ст.
Мать ребёнка: Бабкина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1877 ст.
Мать ребёнка: Бабкина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
10.04.1881 ст.
Мать ребёнка: Бабкина Анна Сергеевна
Берники, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1889
Сын: Бабкин Иван Иванович
Мать ребёнка: Бабкина Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина Анна Сергеевна
Смерть
До 1892 ст.