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Бабкин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.41

Дата смерти

До 1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.41

Отец: Бабкин Василий Сергеевич

Мать: Бабкина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Бабкин Никита Иванович

Мать ребёнка: Бабкина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
14.04.1875 ст.

Сын: Бабкин Семен Иванович

Мать ребёнка: Бабкина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Бабкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Бабкина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
10.04.1881 ст.

Сын: Бабкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Бабкина Анна Сергеевна

Берники, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1889

Сын: Бабкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Бабкина Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Анна Сергеевна

Смерть
До 1892 ст.
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