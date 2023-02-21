Сухов Федор Михалович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Федор Михалович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1903

Дата смерти

18.11.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
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1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1925

Дочь: Гугина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Сухова Глафира Павловна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухова Глафира Павловна

Рождение ребёнка
10.12.1935

Сын: Сухов Лев Федорович

Мать ребёнка: Сухова Глафира Павловна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухова Глафира Павловна

Рождение ребёнка
01.07.1946

Сын: Сухов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Сухова Глафира Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.11.1976