Сухов Федор Михалович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1903
Дата смерти18.11.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1925
Дочь: Гугина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Сухова Глафира Павловна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухова Глафира Павловна
Рождение ребёнка
10.12.1935
Сын: Сухов Лев Федорович
Мать ребёнка: Сухова Глафира Павловна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухова Глафира Павловна
Рождение ребёнка
01.07.1946
Мать ребёнка: Сухова Глафира Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.11.1976