Абырина (Соснина) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Соснин Василий Титович
Мать: Соснина Мария Афанасьева
Бракосочетание
1908
Муж: Абырин Евфимий Ильин
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Абырин Евфимий Ильин
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно