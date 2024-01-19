Абырина (Соснина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абырина (Соснина) Анастасия Васильевна

Место рождения

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Соснин Василий Титович

Мать: Соснина Мария Афанасьева

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1908

Муж: Абырин Евфимий Ильин

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Абырин Евфим Евфимович

Отец ребёнка: Абырин Евфимий Ильин

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Абырин Андрей Евфимьевич

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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