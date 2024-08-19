Бахарев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1925
Дата смерти15.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1947
Сын: Агапитов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1951
Дочь: Борисихина (Бахарева) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Чернова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1953
Сын: Бахарев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Чернова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1961
Сын: Бахарев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Чернова Клавдия Ивановна
Смерть
15.06.1969
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область