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Бахарев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1925

Дата смерти

15.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1925

Отец: Бахарев Николай Дмитриевич

Мать: Бахарева (Мокина) Марфа Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1947

Сын: Агапитов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1951

Дочь: Борисихина (Бахарева) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Чернова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1953

Сын: Бахарев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Чернова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1961

Сын: Бахарев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Чернова Клавдия Ивановна

Смерть
15.06.1969
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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