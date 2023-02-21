Ющенко Клавдия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Ющенко Не известно
Отец ребёнка: Ющенко Яков Тихонович
Гайсин, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: Ющенко Не известно
Отец ребёнка: Ющенко Яков Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно