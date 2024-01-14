Махонин Прокофий
Место рожденияЛарионовка
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Махонин Алексей
Мать: Махонина Агафья
Ларионовка
Бракосочетание
29.01.1894
Жена: Махонина Федора
Ларионовка
Рождение ребёнка
После 1894
Сын: Махонин Павел
Мать ребёнка: Махонина Федора
Ларионовка
Рождение ребёнка
26.07.1897
Сын: Махонин Василий
Мать ребёнка: Махонина Федора
Ларионовка
Рождение ребёнка
16.11.1903
Сын: Махонин Михаил
Мать ребёнка: Махонина Федора
Ларионовка, Данковский район, Липецкая область
деревня Илларионовка, Хрущёвская волость, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махонин Фёдор
Мать ребёнка: Махонина Федора
деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Махонина Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Махонина Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махонин Григорий
Мать ребёнка: Махонина Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махонин Александр
Мать ребёнка: Махонина Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюра) ?
Мать ребёнка: Махонина Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Махонина Федора
Смерть
После 1945
Ларионовка
Причина смерти: Замёрз по дороге из Телепнево