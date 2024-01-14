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Махонин Прокофий

Место рождения

Ларионовка

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Махонин Алексей

Мать: Махонина Агафья

Ларионовка
Бракосочетание
29.01.1894

Жена: Махонина Федора

Ларионовка
Рождение ребёнка
После 1894

Сын: Махонин Павел

Мать ребёнка: Махонина Федора

Ларионовка
Рождение ребёнка
26.07.1897

Сын: Махонин Василий

Мать ребёнка: Махонина Федора

Ларионовка
Рождение ребёнка
16.11.1903

Сын: Махонин Михаил

Мать ребёнка: Махонина Федора

Ларионовка, Данковский район, Липецкая область
деревня Илларионовка, Хрущёвская волость, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махонин Фёдор

Мать ребёнка: Махонина Федора

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Махонина Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Махонина Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махонин Григорий

Мать ребёнка: Махонина Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махонин Александр

Мать ребёнка: Махонина Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюра) ?

Мать ребёнка: Махонина Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Махонина Федора

Смерть
После 1945
Ларионовка
Причина смерти: Замёрз по дороге из Телепнево
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