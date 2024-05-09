Кувалдин Константин Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1906
Дата смерти25.02.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1906
Отец: Кувалдин Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
17.10.1930
Дочь: Ломтева (Кувалдина) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)
Рождение ребёнка
28.08.1935
Дочь: Баинова (Кувалдина) Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)
Рождение ребёнка
03.08.1938
Дочь: Шилова (Кувалдина) Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)
Место жительства
До 1941
Место жительства
С 1941 по 25.02.1975
Рождение ребёнка
07.12.1941
Дочь: Рябенкова (Кувалдина) Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)
Текино, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
25.02.1975
Скончался от ножевого ранения, полученного при обходе объекта.