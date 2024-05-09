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Кувалдин Константин Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1906

Дата смерти

25.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1906

Отец: Кувалдин Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кувалдин Александр Константинович

Мать ребёнка: Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)

Павловка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1930

Дочь: Ломтева (Кувалдина) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)

Павловка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.08.1935

Дочь: Баинова (Кувалдина) Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)

Павловка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.08.1938

Дочь: Шилова (Кувалдина) Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)

Павловка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
До 1941
Павловка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1941 по 25.02.1975
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1941

Дочь: Рябенкова (Кувалдина) Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)

Текино, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
25.02.1975
Самара, Самара, Самарская область
Скончался от ножевого ранения, полученного при обходе объекта.

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