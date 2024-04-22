Кычина (Бобрецова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кычина (Бобрецова) Матрена

Место рождения

Чухари, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

17.03.1909

Дата смерти

07.07.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухари, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кычин Федор

Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович (Dmitriy Semenovich)

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.12.1935

Сын: Кычин Николай

Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович (Dmitriy Semenovich)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кычин Дмитрий Семенович (Dmitriy Semenovich)

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Смерть
07.07.1979
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
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