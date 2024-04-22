Кычина (Бобрецова) Матрена
Место рождения
Дата рождения17.03.1909
Дата смерти07.07.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1909
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кычин Федор
Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович (Dmitriy Semenovich)
Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.12.1935
Сын: Кычин Николай
Отец ребёнка: Кычин Дмитрий Семенович (Dmitriy Semenovich)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1979