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Анастасия Евлампиевна
Анастасия Евлампиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1801
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Евлампий Яковлевич
1778 г.р.
Мать
Елена Никитична
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Евлампий Яковлевич
Мать:
Елена Никитична
Смерть
Неизвестно
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