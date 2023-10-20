Афаневич Луция Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афаневич Луция Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Афаневич Павел Ильич

Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич

Батунь, Могилёвский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Афаневич Алексей Ильич

Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Серафима Ильинична

Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афаневич Артём Ильич

Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афаневич Илья Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Батунь, Могилёвский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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