Афаневич Луция Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1881
Сын: Афаневич Павел Ильич
Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Серафима Ильинична
Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афаневич Артём Ильич
Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Афаневич Илья Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно