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Сапожков Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1977

Отец: Сапожков Александр Павлович

Мать: Сапожкова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожков Александр Павлович

Мать ребёнка: Не Знаю Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Не Знаю Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожкова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Сапожкова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожкова Юлия

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