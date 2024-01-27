Сапожков Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1977
Отец: Сапожков Александр Павлович
Мать: Сапожкова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожков Александр Павлович
Мать ребёнка: Не Знаю Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Не Знаю Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожкова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Сапожкова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапожкова Юлия