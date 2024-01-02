Кузьминых (Пожидаева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых (Пожидаева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Пожидаев Федор

Мать: Пожидаева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминых Николай

Отец ребёнка: Кузьминых Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьминых Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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