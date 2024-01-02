Кузьминых (Пожидаева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Пожидаев Федор
Мать: Пожидаева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминых Николай
Отец ребёнка: Кузьминых Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьминых Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно