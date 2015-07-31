Семенов Роман Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Роман Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.2015

Отец: не указан

Мать: Семенова Ксения