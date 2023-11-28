Статейкин Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1981
Рождение ребёнка
08.05.2006
Сын: Статейкин Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Статейкина Юлия Александровна
Шадринск, Курганская область, с. Погорелка ул. ПМК 3 д. 2 кв. 2
Рождение ребёнка
21.10.2013
Сын: Статейкин Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Статейкина Юлия Александровна