Статейкин Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Статейкин Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1981

Отец: Статейкин Александр Акимович

Мать: Статейкина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
08.05.2006

Сын: Статейкин Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Статейкина Юлия Александровна

Шадринск, Курганская область, с. Погорелка ул. ПМК 3 д. 2 кв. 2
Рождение ребёнка
21.10.2013

Сын: Статейкин Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Статейкина Юлия Александровна

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