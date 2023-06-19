Фролов Павел Владимирович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Отец: Фролов Владимир
Мать: не указана
Место жительства
Около 1924
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
С 28.12.1951
Дочь: Крючкова Галина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Василиса
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно