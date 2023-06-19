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Фролов Павел Владимирович

Место рождения

Слободское, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Фролов Владимир

Мать: не указана

Слободское, город Бор, Нижегородская область
Место жительства
Около 1924
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
С 28.12.1951

Дочь: Крючкова Галина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Валерий Павлович

Мать ребёнка: Фролова Василиса

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область