Lorens (Kublicka) Aleksandra
Место рожденияCharków lub Ługańsk
Дата рождения17.12.1917
Дата смерти15.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1917
Charków lub Ługańsk
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Lorens) Krystyna
Отец ребёнка: Lorens Marian
Gdańsk sopot
Рождение ребёнка
1950
Сын: Lorens Julian
Отец ребёнка: Lorens Marian
Gdańsk sopot
Смерть
15.04.2013
Gdańsk
Похороны
Неизвестно
Gdańsk Cmentarz Oliwski, 15/5/10, Poland