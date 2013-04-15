Lorens (Kublicka) Aleksandra 17.12.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Lorens (Kublicka) Aleksandra

Место рождения

Charków lub Ługańsk

Дата рождения

17.12.1917

Дата смерти

15.04.2013

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

1948 г.р.
1950 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1917

Отец: Kublicki Jan Sr. Teodor

Мать: Kublicka (Sielezniowa) Tatiana

Charków lub Ługańsk
Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Lorens) Krystyna

Отец ребёнка: Lorens Marian

Gdańsk sopot
Рождение ребёнка
1950

Сын: Lorens Julian

Отец ребёнка: Lorens Marian

Gdańsk sopot
Смерть
15.04.2013
Gdańsk
Похороны
Неизвестно
Gdańsk Cmentarz Oliwski, 15/5/10, Poland

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