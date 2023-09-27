Вергоц Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1988
Дочь: Вергоц Алеся Александровна
Отец ребёнка: Вергоц Александр Александрович
Рождение ребёнка
10.03.1988
Дочь: Вергоц Алеся Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вергоц Александр Александрович
Дрогичин, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно