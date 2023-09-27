Вергоц Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вергоц Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

1988 г.р.
1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1988

Дочь: Вергоц Алеся Александровна

Отец ребёнка: Вергоц Александр Александрович

Рождение ребёнка
10.03.1988

Дочь: Вергоц Алеся Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вергоц Александр Александрович

Дрогичин, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вергоц Александр Александрович

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