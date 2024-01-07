Филин Виталий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филин Виталий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филина Ольга Витальевна

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филина Анна Витальевна

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрчик Тамара Степановна

Смерть
Неизвестно
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