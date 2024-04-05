Szulęcka (Bielska) Balbina
Место рожденияSumiężne/Brok akt 51/1847
Дата рождения1847
Дата смерти02.01.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Bielski Jan
Sumiężne/Brok akt 51/1847
Бракосочетание
23.11.1874
Sumiężne/Brok akt 38/1874
Рождение ребёнка
08.04.1878
Дочь: (Sulęcka) Franciszka
Отец ребёнка: Szulęcki/Szuliński/Sulęcki Paweł Szuliński/Sulęcki/
Maliniowo/Jelonki akt 47/1878
Рождение ребёнка
17.12.1880
Сын: Sulęcki/Sulencki Józef Sulencki/
Отец ребёнка: Szulęcki/Szuliński/Sulęcki Paweł Szuliński/Sulęcki/
Maliniowo/Jelonki akt 128/1880
Смерть
02.01.1886
Malinowo/Jelonki akt 4/1886