Szulęcka (Bielska) Balbina 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиSzulęcka (Bielska) Balbina

Szulęcka (Bielska) Balbina

Место рождения

Sumiężne/Brok akt 51/1847

Дата рождения

1847

Дата смерти

02.01.1886

Пол

Женский

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

1809 г.р.

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Bielski Jan

Мать: Bielska (Pieńkos) Marianna

Sumiężne/Brok akt 51/1847
Бракосочетание
23.11.1874

Муж: Szulęcki/Szuliński/Sulęcki Paweł Szuliński/Sulęcki/

Sumiężne/Brok akt 38/1874
Рождение ребёнка
08.04.1878

Дочь: (Sulęcka) Franciszka

Отец ребёнка: Szulęcki/Szuliński/Sulęcki Paweł Szuliński/Sulęcki/

Maliniowo/Jelonki akt 47/1878
Рождение ребёнка
17.12.1880

Сын: Sulęcki/Sulencki Józef Sulencki/

Отец ребёнка: Szulęcki/Szuliński/Sulęcki Paweł Szuliński/Sulęcki/

Maliniowo/Jelonki akt 128/1880
Смерть
02.01.1886
Malinowo/Jelonki akt 4/1886

Мы используем куки для улучшения работы сайта.