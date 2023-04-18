Шатоба Оксана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.2006
Дочь: Акимова Аста Андреевна
Отец ребёнка: Акимов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акимов Андрей Васильевич