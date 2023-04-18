Шатоба Оксана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатоба Оксана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.2006

Дочь: Акимова Аста Андреевна

Отец ребёнка: Акимов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Андрей Васильевич