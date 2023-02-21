Футеран (Изяслав) Израиль Ефимович
Место рожденияс. Марамоновка, Дондюшанский район, Молдавская ССР
Дата рождения12.11.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Марамоновка, Дондюшанский район, Молдавская ССР
Рождение ребёнка
17.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эйдензон Ирина Давидовна
Рождение ребёнка
23.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эйдензон Ирина Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эйдензон Ирина Давидовна