Футеран (Изяслав) Израиль Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФутеран (Изяслав) Израиль Ефимович

Футеран (Изяслав) Израиль Ефимович

avatar

Место рождения

с. Марамоновка, Дондюшанский район, Молдавская ССР

Дата рождения

12.11.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Марамоновка, Дондюшанский район, Молдавская ССР
Рождение ребёнка
17.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эйдензон Ирина Давидовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эйдензон Ирина Давидовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйдензон Ирина Давидовна