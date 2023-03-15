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Фроликов Егор Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Фроликов Андрей Семенов

Мать: Фроликова Мария Ермолаева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фроликов Петр Егоров

Мать ребёнка: Фроликова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Фроликова Варвара Егорова

Мать ребёнка: Фроликова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фроликов Косьма Егоров

Мать ребёнка: Фроликова Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фроликова Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно