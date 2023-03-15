Фроликов Егор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Фроликов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фроликов Петр Егоров
Мать ребёнка: Фроликова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Фроликова Варвара Егорова
Мать ребёнка: Фроликова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фроликова Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно