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Соломин иван кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Соломин кирилл арефьевич

Мать: Соломина марфа никифоровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Соломин андрей иванович

Мать ребёнка: Соломина анна никифоровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Соломин петр иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Соломина евдокия ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Соломина фёкла ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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