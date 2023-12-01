Соломин иван кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Соломина анна никифоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Соломина евдокия ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Соломина фёкла ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно