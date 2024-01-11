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Богданов Шайхетдтин Фасхетдинов
Богданов Шайхетдтин Фасхетдинов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.1899
Пол
Мужской
Отец
Богданов Фасхетдин Фахретдинович
1846 г.р.
Мать
Богданова Зубайда
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1899
Отец:
Богданов Фасхетдин Фахретдинович
Мать:
Богданова Зубайда
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