Богданов Шайхетдтин Фасхетдинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Шайхетдтин Фасхетдинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1899

Отец: Богданов Фасхетдин Фахретдинович

Мать: Богданова Зубайда

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