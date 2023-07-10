(Сурманова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сурманова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Сурманов ?

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно