Феодосия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
Неизвестно