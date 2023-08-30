Иванова (Бастина) Полина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1921
Дата смерти12.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1921
Отец: Бастин Николай Михайлович
Мать: Бастина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1952
Сын: Иванов Александр Ефимович
Отец ребёнка: Иванов Ефим Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.08.1953
Дочь: Царева Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Иванов Ефим Дмитриевич
Смерть
12.12.1990