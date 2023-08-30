Иванова (Бастина) Полина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Бастина) Полина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1921

Дата смерти

12.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1921

Отец: Бастин Николай Михайлович

Мать: Бастина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1952

Сын: Иванов Александр Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.08.1953

Дочь: Царева Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Иванов Ефим Дмитриевич

Смерть
12.12.1990
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