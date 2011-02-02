Латышев Вячеслав Русланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышев Вячеслав Русланович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.2011

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ФС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2011

Отец: Латышев Руслан Александрович

Мать: Семкина Фаина

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