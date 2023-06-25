Кузьмин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1989

Дочь: Кузьмина Анна Викторовна

Мать ребёнка: Белова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
25.09.1995

Сын: Кузьмин Глеб Викторович

Мать ребёнка: Белова Марина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Марина Владимировна

Смерть
Неизвестно