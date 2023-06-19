Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.06.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1985

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
1986
Полтава, Полтавська область