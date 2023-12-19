Ярунова людмила павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.2004
Дочь: кристина максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.2008
Дочь: руслана максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности