Ярунова людмила павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярунова людмила павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.2004

Дочь: кристина максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.2008

Дочь: руслана максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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