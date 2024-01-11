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Шекунов Петр Петрович

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.07.1887

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1887

Отец: Шекунов Петр

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
22.11.1928

Дочь: Городецкая Диана Петровна

Мать ребёнка: Шекунова Ревека Михайловна

Россия, Бурятия, Кяхта
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шекунова Ревека Михайловна

Смерть
1975
Россия, Улан-Удэ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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