Шекунов Петр Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.07.1887
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1887
Отец: Шекунов Петр
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
22.11.1928
Дочь: Городецкая Диана Петровна
Мать ребёнка: Шекунова Ревека Михайловна
Россия, Бурятия, Кяхта
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Россия, Улан-Удэ
Причина смерти: Естественная смерть/старость