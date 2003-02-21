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Михаил
Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1949
Дата смерти
21.02.2003
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Наталья
1977 г.р.
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1977
Дочь:
Наталья
Мать ребёнка:
Зоя
Смерть
21.02.2003
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