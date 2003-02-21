Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1949

Дата смерти

21.02.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1977 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1977

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Зоя

Смерть
21.02.2003