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Ляпкало Николай Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1877 и 1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1888 и 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1908 ст.

Жена: Ляпкало Вера Савельевна

Ф135 оп78 д1088 1908г Спасский собор запись 72 17.09.1908г Таганрогский мещанин Николай Филиппов Ляпкало, 2 брак, 30 лет и Дочь екатеринодарского купца 2-й гильдии Вера Саввова Петрик, 1 брак, 19 лет ... Показать все