Ляпкало Николай Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1877 и 1878 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1908 ст.
Жена: Ляпкало Вера Савельевна
Ф135 оп78 д1088 1908г Спасский собор запись 72 17.09.1908г Таганрогский мещанин Николай Филиппов Ляпкало, 2 брак, 30 лет и Дочь екатеринодарского купца 2-й гильдии Вера Саввова Петрик, 1 брак, 19 лет ... Показать все