Александрова (Ерохина) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерохин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1915 ст.
Сын: Александров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Александров Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Александров Василий Иванович
Смерть
Неизвестно