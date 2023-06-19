Александрова (Ерохина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександрова (Ерохина) Александра Николаевна

Александрова (Ерохина) Александра Николаевна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерохин Николай

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1915 ст.

Сын: Александров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Александров Василий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Александров Василий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно