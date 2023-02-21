Таргариен Дейрон II
Место рожденияНе указано
Дата рождения159
Дата смерти209
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
159
Отец: Таргариен Эйгон IV
Мать: Таргариен Нейрис
Рождение ребёнка
После 181
Сын: Таргариен Эйрис
Мать ребёнка: Мартелл Мирия
Рождение ребёнка
181
Сын: Таргариен Бейлор
Мать ребёнка: Мартелл Мирия
Рождение ребёнка
После 182
Дочь: Таргариен Эйлинор
Мать ребёнка: Мартелл Мирия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Рейгел
Мать ребёнка: Мартелл Мирия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Мейкар I
Мать ребёнка: Мартелл Мирия
Смерть
209