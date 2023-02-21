Таргариен Дейрон II — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаргариен Дейрон II

Таргариен Дейрон II

Место рождения

Не указано

Дата рождения

159

Дата смерти

209

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
159

Отец: Таргариен Эйгон IV

Мать: Таргариен Нейрис

Рождение ребёнка
После 181

Сын: Таргариен Эйрис

Мать ребёнка: Мартелл Мирия

Рождение ребёнка
181

Сын: Таргариен Бейлор

Мать ребёнка: Мартелл Мирия

Рождение ребёнка
После 182

Дочь: Таргариен Эйлинор

Мать ребёнка: Мартелл Мирия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Рейгел

Мать ребёнка: Мартелл Мирия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Мейкар I

Мать ребёнка: Мартелл Мирия

Смерть
209