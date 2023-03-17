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Благодатских Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Благодатских Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Жихарева Анжелика Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Благодатских Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Жихарева Анжелика Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жихарева Анжелика Владимировна