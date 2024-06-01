Калинина (Орлова) Галина Петровна 06.03.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинина (Орлова) Галина Петровна

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Место рождения

с. Стрельцы Веневский район Тульской обл.

Дата рождения

06.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1954

Отец: Орлов Петр Петрович

Мать: Орлова (Корнейчук) Анастасия Павловна

с. Стрельцы Веневский район Тульской обл.
Бракосочетание
06.11.1976

Муж: Калинин Владимир Сергеевич

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1977

Дочь: Калинина (Калинина) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Калинин Владимир Сергеевич

Тула, город Тула, Тульская область

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