Калинина (Орлова) Галина Петровна
Место рожденияс. Стрельцы Веневский район Тульской обл.
Дата рождения06.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1954
с. Стрельцы Веневский район Тульской обл.
Бракосочетание
06.11.1976
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1977
Дочь: Калинина (Калинина) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Калинин Владимир Сергеевич
Тула, город Тула, Тульская область