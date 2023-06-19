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Кузнецова Епраксия Георгиева

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.03.1911

Сын: Кузнецов Никифор Иванов

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Федоров

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 11-13 марта 1911г Никифор Родители: Сокольского села крестьянин Иоанн Феодоров Кузнецов и законная его жена Епраксия Георгиева, оба правсолавные Восприемнки: дети их сын Илья и дочь девица... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Иванова

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Илья Иванов

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Федоров

Место жительства
Неизвестно