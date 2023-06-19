Кузнецова Епраксия Георгиева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1911
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Федоров
ГАСО ф6 о17 11-13 марта 1911г Никифор Родители: Сокольского села крестьянин Иоанн Феодоров Кузнецов и законная его жена Епраксия Георгиева, оба правсолавные Восприемнки: дети их сын Илья и дочь девица... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Иванова
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Илья Иванов
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно