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Федор Алексеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Алексей Тимофеев (Ич)

Мать: Меланья Купреянова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Аграфена Федорова (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Данила Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Иван Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Федор Федоров (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1815
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