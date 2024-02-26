Федор Алексеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Алексей Тимофеев (Ич)
Мать: Меланья Купреянова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Аграфена Федорова (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Данила Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Иван Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Федор Федоров (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1815