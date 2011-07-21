Аманов Асабдек Шерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аманов Асабдек Шерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2011

Отец: Аманов Шер

Мать: Аманова Наима Алишеровна

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