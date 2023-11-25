Калмыков Дмитрий Акимович[5]
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калмыков Аким Николаевич
Мать: Калмыкова Наталья
Рождение ребёнка
1954
Сын: Калмыков Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Калмыкова Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 6-7 детей всего
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 6-7 детей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно