Калмыков Дмитрий Акимович[5] — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Дмитрий Акимович[5]

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калмыков Аким Николаевич

Мать: Калмыкова Наталья

Рождение ребёнка
1954

Сын: Калмыков Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Калмыкова Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 6-7 детей всего

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 6-7 детей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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