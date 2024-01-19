Низамутдин Халит углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамутдин Халит углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Халит Мингликай углы

Мать: Хабибямал

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Хисамутдин Низамутдин углы

Мать ребёнка: Шамсиниса Хабибулла кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Минлисафа Низамутдин кызы

Мать ребёнка: Шамсиниса Хабибулла кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсиниса Хабибулла кызы

Смерть
Неизвестно
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