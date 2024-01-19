Низамутдин Халит углы
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Халит Мингликай углы
Мать: Хабибямал
Рождение ребёнка
1854
Сын: Хисамутдин Низамутдин углы
Мать ребёнка: Шамсиниса Хабибулла кызы
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Минлисафа Низамутдин кызы
Мать ребёнка: Шамсиниса Хабибулла кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсиниса Хабибулла кызы
Смерть
Неизвестно