Казанник Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Казанник Федор Васильевич
Мать: Казанник Ефросинья
Место жительства
1834
Карпиловка, Червенский район, Минская область
дом №115
Рождение ребёнка
1842
Сын: Казанник Алексей Федорович
Мать ребёнка: Казанник Акулина
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Казанник Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанник Акулина
Смерть
1847