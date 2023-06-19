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Казанник Федор Федорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Казанник Федор Васильевич

Мать: Казанник Ефросинья

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1834
Карпиловка, Червенский район, Минская область
дом №115
Рождение ребёнка
1842

Сын: Казанник Алексей Федорович

Мать ребёнка: Казанник Акулина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Казанник Акулина

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанник Акулина

Смерть
1847
Криски, Чернігівська область