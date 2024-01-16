Колосов Павел Семёнович
Место рожденияд. Шиловщина Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский с\\с д. Шиловщина
Дата рождения28.12.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1917
д. Шиловщина Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский с\\с д. Шиловщина
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Надежда Павловна
Мать ребёнка: Колосова Мария Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно