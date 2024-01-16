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Колосов Павел Семёнович

Место рождения

д. Шиловщина Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский с\\с д. Шиловщина

Дата рождения

28.12.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1917

Отец: Колосов Семён Леонтьевич

Мать: Колосова Параскева Капитоновна

д. Шиловщина Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский с\\с д. Шиловщина
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Надежда Павловна

Мать ребёнка: Колосова Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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