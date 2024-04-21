Осипова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуксанова (Осипова) Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий

Рождение ребёнка
25.12.1899

Сын: Осипов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий

Рождение ребёнка
18.06.1904

Сын: Селезнева Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий

Рождение ребёнка
30.03.1907

Сын: Осипов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий

Рождение ребёнка
20.01.1909

Сын: Осипов Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий

Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Осипов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий

Рождение ребёнка
1918

Сын: Осипов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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