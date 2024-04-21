Осипова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуксанова (Осипова) Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий
Рождение ребёнка
25.12.1899
Сын: Осипов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий
Рождение ребёнка
18.06.1904
Сын: Селезнева Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий
Рождение ребёнка
30.03.1907
Сын: Осипов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий
Рождение ребёнка
20.01.1909
Сын: Осипов Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий
Рождение ребёнка
08.10.1910
Сын: Осипов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий
Смерть
Неизвестно