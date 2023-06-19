Катаев Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1860 ст.
Мать ребёнка: Катаева Прасковья Петровна
23 октября родились, 23 октября 1860 г. крещены 139. Яков и 140. Димитрий (двойни). Родители: Деревни Семинцов на Дубровах Иван Иванов Катаев и законная жена его Параскева Петрова; оба православные. ... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1860 ст.
Сын: Катаев Яков Иванович
Мать ребёнка: Катаева Прасковья Петровна
23 октября родились, 23 октября 1860 г. крещены 139. Яков и 140. Димитрий (двойни). Родители: Деревни Семинцов на Дубровах Иван Иванов Катаев и законная жена его Параскева Петрова; оба православные. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно