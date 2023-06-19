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Катаев Иван Иванович

Место рождения

Нижние Семинцы, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Семинцы, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.10.1860 ст.

Сын: Катаев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Катаева Прасковья Петровна

Нижние Семинцы, Ильинский муниципальный район, Пермский край
23 октября родились, 23 октября 1860 г. крещены 139. Яков и 140. Димитрий (двойни). Родители: Деревни Семинцов на Дубровах Иван Иванов Катаев и законная жена его Параскева Петрова; оба православные. ... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1860 ст.

Сын: Катаев Яков Иванович

Мать ребёнка: Катаева Прасковья Петровна

Нижние Семинцы, Ильинский муниципальный район, Пермский край
23 октября родились, 23 октября 1860 г. крещены 139. Яков и 140. Димитрий (двойни). Родители: Деревни Семинцов на Дубровах Иван Иванов Катаев и законная жена его Параскева Петрова; оба православные. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно