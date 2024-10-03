Рулькова Макрина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова (Рулькова) Елена Осиповна
Отец ребёнка: Рульков Осип Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Рулькова) Мелания Осиповна
Отец ребёнка: Рульков Осип Фёдорович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Рулькова Маланя Осиповна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.04.1914
Дочь: (Рулькова) Елизавета Осиповна
Отец ребёнка: Рульков Осип Фёдорович
Рождение ребёнка
14.05.1921
Дочь: Вайдер (Рулькова) Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Рульков Осип Фёдорович
Смерть
Неизвестно