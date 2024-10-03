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Рулькова Макрина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова (Рулькова) Елена Осиповна

Отец ребёнка: Рульков Осип Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рульков Осип Фёдорович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Рулькова) Мелания Осиповна

Отец ребёнка: Рульков Осип Фёдорович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Рулькова Маланя Осиповна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.04.1914

Дочь: (Рулькова) Елизавета Осиповна

Отец ребёнка: Рульков Осип Фёдорович

Васильевка, Тяжинская волость, Мариинский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1921

Дочь: Вайдер (Рулькова) Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Рульков Осип Фёдорович

Васильевка, Тяжинская волость, Мариинский уезд
Смерть
Неизвестно

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