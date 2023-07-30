Гибадулина Фаина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1960
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1960
Отец: Кечкин Валерий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1981
Сын: Гибадулин Максим Раифович
Отец ребёнка: Гибадулин Раиф Мухаметович
Рождение ребёнка
29.01.1983
Дочь: Гибадулина Валерия Раифовна
Отец ребёнка: Гибадулин Раиф Мухаметович
Рождение ребёнка
09.10.1989
Дочь: Гибадулина Софья Раифовна
Отец ребёнка: Гибадулин Раиф Мухаметович