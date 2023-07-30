Гибадулина Фаина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГибадулина Фаина Валерьевна

Гибадулина Фаина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1960

Отец: Кечкин Валерий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1981

Сын: Гибадулин Максим Раифович

Отец ребёнка: Гибадулин Раиф Мухаметович

Рождение ребёнка
29.01.1983

Дочь: Гибадулина Валерия Раифовна

Отец ребёнка: Гибадулин Раиф Мухаметович

Рождение ребёнка
09.10.1989

Дочь: Гибадулина Софья Раифовна

Отец ребёнка: Гибадулин Раиф Мухаметович