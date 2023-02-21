Фетш (Fetsch) Иоганнес (Joannes) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетш (Fetsch) Иоганнес (Joannes)

Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1602

Дата смерти

06.06.1704

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1602

Отец: не указан

Мать: не указана

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1658

Сын: Фетш Иоганнес Георг

Мать ребёнка: не указана

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетш Николаус

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.06.1704
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
07.06.1704
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция