Фетш (Fetsch) Иоганнес (Joannes)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1602
Дата смерти06.06.1704
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1602
Отец: не указан
Мать: не указана
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1658
Сын: Фетш Иоганнес Георг
Мать ребёнка: не указана
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фетш Николаус
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.06.1704
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
07.06.1704
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция